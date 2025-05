Manca meno di un mese all’edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona

Manca meno di un mese all'edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona, uno degli eventi estivi più esclusivi e attesi in Toscana, che dal 23 al 29 giugno attirerà star internazionali della musica classica. Preparati a vivere una settimana di emozioni, musica di livello e momenti indimenticabili nel cuore di Cortona.

Arezzo, 29 maggio 2025 – Manca meno di un mese all'edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona - in programma d al 23 al 29 giugno - e all'arrivo nel centro toscano di tante star internazionali del mondo della musica classica. Il conto alla rovescia, per una delle manifestazioni estive più raffinate e glamour della penisola – realizzata dall'Associazione Seraphino APS, con il patrocinio e contributo del Comune di Cortona, il patrocinio della Regione Toscana, i main sponsors Estra e Associazione Rencontres Musicales Alberto Lysy, grazie alla Tharice Foundation, al Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung e a Bpc, con il contributo di Caurum, Coingas e Thomastik Infeld Vienna e la vicinanza di tante altre realtà del territorio, amici della manifestazione e mecenati - è dunque avviato, e Cortona si appresta a diventare una vera capitale internazionale della classica, con imperdibili concerti dei più acclamati interpreti, ma anche con un'Accademia di eccellenze: accanto ai massimi protagonisti del panorama musicale, il borgo toscano accoglierà anche quest'anno, per masterclass di alta formazione in viola, violino e violoncello completamente gratuite - a sostegno delle giovani carriere - 13 talenti emergenti selezionati su oltre 320 domande pervenute da tutto il mondo.

