Mamma morta nel frontale | l' uomo che lo ha causato aveva assunto cocaina

Un incidente frontale mortale in provincia di Varese, causato da un uomo sotto l’effetto di cocaina, ha portato alla morte di Fatou Ba, 45 anni. Il 56enne coinvolto è ora indagato per omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, dopo un sorpasso spericolato in doppia linea continua.

Un sorpasso a folle velocità, in un tratto con doppia linea continua, e cocaina nel sangue. È indagato per omicidio stradale, aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, il 56enne residente in provincia di Varese che avrebbe causato il terribile frontale costato la vita a Fatou Ba, 45 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Mamma morta nel frontale: l'uomo che lo ha causato aveva assunto cocaina

