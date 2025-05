Malvasia Il vino prezioso d’Oriente che Venezia rese nobile nel Mediterraneo

Scopri la Malvasia, il raffinato vino d'Oriente che Venezia rese nobile nel Mediterraneo, un tesoro enologico ricco di storia e tradizione. Dopo averne parlato durante un press tour tra i vigneti dell’Emilia-Romagna, oggi questa pregiata varietà si può gustare anche nel Friuli Venezia Giulia, offrendo un viaggio di sapori e culture antiche.

Abbiamo già raccontato la Malvasia in occasione di un press tour dedicato, che ci ha portato tra i vigneti dell'Emilia-Romagna, ma oggi questo vitigno si può trovare nel Friuli Venezia.

“Malvasia. Il vino prezioso d’Oriente che Venezia rese nobile nel Mediterraneo”: libro di Costacurta