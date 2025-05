Maltrattamenti sugli animali | il Senato approva decreto legge Chi uccide rischia fino a 4 anni di carcere

Il Senato approva un nuovo decreto legge che inasprisce le pene per i maltrattamenti sugli animali, con sanzioni fino a 4 anni di carcere per chi li uccide. Questa riforma rappresenta un passo importante nella tutela degli esseri viventi e nel contrasto ai reati contro gli animali.

Il Senato ha approvato oggi, 29 maggio 2025, con il voto per alzata di mano, il provvedimento che prevede l'inasprimento delle pene per i reati contro gli animali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltrattamenti sugli animali: il Senato approva decreto legge. Chi uccide rischia fino a 4 anni di carcere

Il Senato approva il ddl per i reati contro gli animali - Il Senato ha approvato con voto all’unanimità il disegno di legge che inasprisce le pene per i reati contro gli animali, rafforzando la tutela degli esseri viventi più fragili. 🔗continua a leggere

