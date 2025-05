Maltrattamenti sugli animali approvata la legge Lav | Pene inefficaci E dal testo sparisce la fauna selvatica

La recente approvazione della legge contro i maltrattamenti sugli animali, sostenuta dal centrodestra e promossa da figure come Salvini, solleva importanti questioni sulla tutela della fauna selvatica e sull’efficacia delle pene previste. Tuttavia, il testo appare lacunoso e rischia di vanificare gli sforzi dedicati alla protezione di tutte le forme di fauna. Scopriamo insieme le implicazioni di questa legge e perché è fondamentale un’attenzione più completa e realistica alla tutela animale.

Schierarsi dalla parte degli animali, in politica, garantisce sempre dividendi. E così il centrodestra unito esulta per l’approvazione definitiva della legge contro i maltrattamenti sugli animali, con Matteo Salvini in testa, da tempo occupato a sgomitare per farsi spazio tra chi si dice amante di cani e gatti. “Una battaglia storica, mia e della Lega, che con questa legge segna una svolta epocale, di civiltà e amore” per “ i nostri amici a quattro zampe “. Peccato però che a dispetto di ciò che sostenga la maggioranza, da Fratelli d’Italia passando per il Carroccio fino a Michela Vittoria Brambilla (prima firmataria del disegno di legge), è solo parzialmente vero che si sia fatto un passo in avanti per quanto riguarda l’inasprimento delle pene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltrattamenti sugli animali, approvata la legge. Lav: “Pene inefficaci”. E dal testo sparisce la fauna selvatica

