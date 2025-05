Maltratta i genitori per avere soldi | arrestato 40enne

Un 40enne di Portogruaro è stato arrestato a Pordenone per aver minacciato, aggredito e offeso i genitori anziani nel tentativo continuo di ottenere soldi a qualsiasi ora. La loro vita è diventata un vero inferno a causa delle violenze, fino a quando non hanno trovato il coraggio di denunciare e mettere fine a questa situazione distruttiva.

Si trova in carcere a Pordenone un 40enne di Portogruaro, responsabile di minacce, violenze e offese per avere continuamente soldi dai genitori anziani, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il figlio aveva reso la loro vita un inferno e quando non hanno più potuto sopportare il dolore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Maltratta i genitori per avere soldi: arrestato 40enne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arrestato operaio di Venaria per maltrattamenti: chiedeva soldi ai genitori per il crack; Picchia e insulta i genitori, condannato un 20enne; ESTORCE I GENITORE PER AVERE I SOLDI DELLA DROGA: ALLONTANATO DA CASA UN 33ENNE DI APRILIA; Giovane accusato di maltrattamenti in famiglia, la madre: Non si può avere paura di un figlio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Maltratta genitori per avere i soldi per la droga, arrestato - L'uomo, un soggetto con problemi di tossicodipendenza, già in passato era stato in carcere e poi agli arresti domiciliari per ciò che ha fatto vivere ai suoi genitori ai quali, con violenza ed ... 🔗Scrive ansa.it

Maltratta genitori per avere i soldi per la droga, arrestato - (ANSA) - LATINA, 03 MAG - Ieri pomeriggio la polizia della questura di Latina ha eseguito l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Latina, il quale ha disposto nei confronti di un uomo (già ... 🔗Segnala msn.com

Minaccia di morte e maltratta i genitori per avere soldi, neo 18enne finisce in carcere - costringeva da mesi i genitori a consegnare somme di denaro utilizzate per l’acquisto di stupefacenti. A conclusione degli accertamenti di polizia giudiziaria, gli operatori della squadra mobile ... 🔗Da ilmattino.it

ESTORCE DENARO E MALTRATTA I GENITORI: 48ENNE ALLONTANATO DA CASA | 20/10/2023