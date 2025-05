Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi la Puglia, insieme ad altre regioni del centro-sud, è in allerta per temporali a causa di condizioni di maltempo previste nel bollettino della Protezione Civile. Le previsioni meteo indicano precipitazioni da isolate a sparse, con possibili disagi sul territorio regionale fino alle ore 20. Resta aggiornata per proteggerti e affrontare al meglio queste criticità.

Varie regioni d’Italia, nel centrosud, oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmene moderati, specie su Puglia centrale e settentrionale;” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

