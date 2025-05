Malori in classe non fu colpa del laboratorio di chimica Studentessa confessa | Ho spruzzato spray urticante per bravata

Una studentessa di Merano ha confessato di aver spruzzato spray urticante durante una bravata, causando malori tra oltre venti compagni di scuola lo scorso 18 marzo. La ragazza, incensurata, è stata denunciata e dovrà rispondere di lesioni personali, chiarendo che i malori non furono colpa del laboratorio di chimica.

Una studentessa di un istituto scolastico di Merano ha confessato di essere la responsabile dell'intossicazione di massa che lo scorso 18 marzo ha coinvolto oltre venti compagni di scuola. La ragazza, incensurata, è stata denunciata in stato di libertĂ e dovrĂ rispondere delle accuse di lesioni personali ai danni dei compagni intossicati e di interruzione di pubblico servizio conseguente all'evacuazione dell'edificio scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Svolta sugli strani malori in una scuola di Merano, non fu colpa del laboratorio di chimica: confessa una studentessa - Una studentessa dell’Istituto Marie Curie di Merano ha confessato di aver spruzzato spray urticante nei corridoi della scuola, smentendo così le ipotesi di un malore di massa collegato al laboratorio di chimica. 🔗continua a leggere

