Malore per dieci studenti dopo aver bevuto acqua del rubinetto | sospetta contaminazione

Ieri mattina, presso la scuola media “Leonardo da Vinci” di Bolzano, circa dieci studenti si sono sentiti male dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto in palestra, suscitando preoccupazione tra genitori e staff scolastico. La sospetta contaminazione dell’acqua sta ora al centro delle indagini, per garantire la sicurezza di tutti gli studenti.

Momenti di preoccupazione ieri mattina alla scuola media "Leonardo da Vinci" di Bolzano, dove una decina di studenti ha accusato un malore dopo aver bevuto l'acqua del rubinetto all'interno della palestra, al termine della lezione di educazione fisica.

