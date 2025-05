Malore fatale prima della partita di basket | addio a Flavio Barzan presidente del Sacile

Un tragico malore ha colpito Flavio Barzan, presidente del Sacile Basket, poco prima della finale di Serie al PalaCrisafulli di Pordenone. Addio a una figura stimata, amministratore delegato di Fantinel, che stava seguendo con orgoglio la sua squadra.

Un malore fatale, al PalaCrisafulli di Pordenone, poco prima della partita. Se n'è andato così Flavio Barzan, amministratore delegato dell'azienda Fantinel e presidente del Sacile Basket. Era a Pordenone per seguire la sua squadra che stava per scendere sul parquet per giocare la finale si Serie. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Malore fatale prima della partita di basket: addio a Flavio Barzan, presidente del Sacile

