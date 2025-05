Malore a scuola durante la festa di fine anno | muore 18enne a Somma Lombardo Varese

Una tragica tragedia ha scosso la fine dell’anno scolastico a Somma Lombardo, dove una 18enne ha perso la vita improvvisamente durante una festa studentesca. È importante conoscere i segni di un malore improvviso e come intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Una studentessa di 18 anni è morta giovedì mattina dopo aver accusato un malore mentre si trovava per festeggiare l’imminente fine dell’anno scolastico in un’area verde attrezzata adiacente al Centro di formazione professionale Ticino-Malpensa di Somma Lombardo (Varese). Inutili sono stati tentativi prima degli insegnanti e poi dei soccorritori di rianimarla. La ragazza era impegnata in una sorta di saggio di fine anno con musica, canti e danze quando all’improvviso è caduta a terra. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e, da Bergamo, l’elisoccorso. La ragazza, che soffriva di pregresse patologie cardiache, è stata trasportata all’ospedale di Legnano (Milano) dove ogni tentativo di salvarla non ha dato risultati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it