Male Isola dei Famosi la notizia dopo la quarta puntata | non bella per Veronica Gentili

Dopo la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, la situazione non è favorevole per Veronica Gentili, al centro di critiche e difficoltà nel reality. L’edizione attuale è segnata da numerosi ritiri e sfide, creando grande attenzione tra i fan e gli appassionati del programma.

Isola dei Famosi, piove sul bagnato. L’edizione attuale del reality condotto da Veronica Gentili, con l’opinionista Simona Ventura e l’inviato Pierpaolo Pretelli, è caratterizzata dalle difficoltà. Si è parlato dei numerosi ritiri, erano sei fino a ieri, mercoledì 28 maggio, ma poi anche Alessia Fabiani, eliminata al televoto, ha deciso di non restare sull’altra isola come avrebbe potuto fare. Insomma una vera ecatombe. Ora staremo a vedere se i nuovi arrivati riusciranno a raddrizzare le sorti dello show. Parliamo di Jey Lillo, Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis. Intanto, però, siamo già arrivati alla quarta puntata e gli ascolti non hanno certo premiato il lavoro di Veronica Gentili e del suo staff, anzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

