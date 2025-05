Magnanelli lascia la Juve Primavera? Potrebbe far parte dello staff di questa squadra di Serie A | ci sono importanti novità

Scopri le ultime novità dal mondo Juve: dopo l'addio di Giuntoli, si pensa che Francesco Magnanelli possa entrare a far parte dello staff di una squadra di Serie A, segnando un importante cambio in casa bianconera. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dei nostri allenatori e dello staff Juventus.

Magnanelli lascia la Juve Primavera? Ci sono importanti aggiornamenti sul futuro dell’allenatore bianconero. Saranno giornate e settimane di cambiamenti in casa Juve. Con G iuntoli che sembra sempre più vicino all’addio, potrebbe salutare anche un altro componente bianconero. Si tratta di Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera che, come riportato da Matteo Moretto, potrebbe entrare a far parte dello staff di Allegri al Milan. PAROLE – «Magnanelli potrebbe lasciare la panchina della Juve Primavera per entrare nello staff di Allegri al Milan». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Magnanelli lascia la Juve Primavera? Potrebbe far parte dello staff di questa squadra di Serie A: ci sono importanti novità

Magnanelli dopo Juve Primavera Empoli: «È stata una partita negativa, il responsabile sono io. Ora è importante fare una cosa» - Francesco Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha preso pienamente responsabilità dopo la sconfitta contro l'Empoli.

