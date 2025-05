Maggio musicale l’ex sovrintendente Pereira condannato per peculato

L'ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira, è stato condannato per peculato a un anno e dieci mesi con pena sospesa. La sentenza riguarda spese relative a un trasloco e un biglietto ferroviario, con l'obbligo di risarcire il teatro per un totale di 25.000 euro.

Firenze, 29 maggio 2025 – L'ex sovrintende del Maggio Alexander Pereria condannato a un anno e dieci mesi (pena sospesa) per due episodi di peculato: le spese relative al trasloco e un biglietto ferroviario. Alla Fondazione 25mila euro quale "riparazione pecuniaria" e di 1500 euro a titolo di risarcimento alla parte civile, sempre il Maggio. Assolto per gli altri episodi e dall'accusa di aver utilizzato i fondi governativi per le spese correnti del teatro fiorentino. Il gup, Angela Fantechi, ha però interdetto Pereira dai pubblici uffici e incapace di contrarre con la pubblica amministrazione per cinque anni.

