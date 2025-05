Mafiare | Franco Castaldo presenta il suo libro nel giardino del vescovo

Vieni a scoprire “Mafiare” di Franco Castaldo, un avvincente libro che analizza il legame tra criminalità organizzata e società. L’appuntamento è giovedì 29 maggio alle ore 19 nel suggestivo giardino del vescovo a Mudia, un evento imperdibile promosso dal Circolo della stampa, dal museo Diocesano e da L’amico del popolo, con la presenza dell’autore.

Il libro di Franco Castaldo, “Mafiare”, sarà presentato giovedì 29 maggio alle 19 nel giardino del vescovo (Mudia) in via Duomo, 96. Si tratta di un’iniziativa del Circolo della stampa (Assostampa), del museo Diocesano e de L’amico del popolo. Sarà presente l’autore. Il volume affronta la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Mafiare”: Franco Castaldo presenta il suo libro nel giardino del vescovo

Cerca Video su questo argomento: Mafiare Franco Castaldo Presenta Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

“Mafiare” di Franco Castaldo, inaugura il circolo della stampa di Agrigento il 29 maggio; Circolo della stampa, via a rassegna di presentazioni promosse da Assostampa; Agrigento, conclusa la prima sessione di esami 2025 per l’abilitazione all’attività di trasportatore di merci per conto terzi su strada; Sono trascorsi 33 anni dalla strage di Capaci, oggi il ricordo in Questura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Circolo della stampa, primo appuntamento con il giornalista Franco Castaldo e il suo libro “Mafiare” - Sarà il libro del giornalista Franco Castaldo dal titolo “Mafiare” a dare il via, giovedì 29 maggio alle 19, agli appuntamenti organizzati dal Circolo della Stampa della sezione agrigentina di Assosta ... 🔗grandangoloagrigento.it scrive

Circolo della stampa, via a rassegna di presentazioni promosse da Assostampa - Sarà "Mafiare" di Franco Castaldo a dare il via, giovedì 29 maggio alle 19, agli appuntamenti organizzati dal circolo della stampa della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, con la ... 🔗Lo riporta agrigentonotizie.it

“Mafiare”: il libro per festeggiare i 20 anni di Grandangolo - Il giornale Grandangolo compie 20 anni. In occasione della ricorrenza, venerdì 13 dicembre, alle ore 17.00, sarà presentato il libro “Mafiare” di Franco Castaldo, al Museo Pietro Griffo- sala Zeus- ... 🔗Secondo quilicata.it