Mafia nigeriana l’indagine storica L’ex poliziotto | Anni senza dormire Portati alla luce spaccio e violenza

Scopri la complessa indagine sulla mafia nigeriana e il suo impatto sulla comunità, attraverso l’esperienza di un ex poliziotto che, anni senza dormire, ha portato alla luce spaccio e violenza. Un percorso che ha segnato profondamente la sua vita e ha contribuito a fare luce su un fenomeno criminale emergente.

Ci sono indagini, nella vita di un poliziotto, che ti lasciano il segno. "L’omicidio Tartari (il 71enne ritrovato cadavere 17 giorni dopo essere stato abbandonato nel 2015, ndr) mi ha sconvolto. Ma questa, mi ha cambiato la vita.". ’Questa’, appunto. Quella della mafia nigeriana in città. La Cassazione, l’altroieri, ha messo la parola fine, confermando le condanne per i 13 imputati, 100 anni di pena. Confermando che gli Arobaga Vikings, banda che per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo in zona stazione spacciando droga e regolando i conti a suon di machete, erano un’associazione di stampo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it