Macron in tour nel sud-est asiatico

Il presidente francese Emmanuel Macron si trova nel Sud-Est asiatico in un viaggio strategico per rafforzare i legami tra Francia, ASEAN e Unione Europea. Un obiettivo chiave è consolidare il ruolo geopolitico della Francia nella regione, promuovendo collaborazioni basate su sovranità e rispetto reciproco.

Il presidente francese Emmanuel per migliorare il ruolo geopolitico della Francia e rafforzare le relazioni tra l'ASEAN e l'Unione europea. "La Francia, insieme all'Unione Europea, rappresenta un partner affidabile, impegnato in questioni di sovranità e rispettoso della propria indipendenza", ha affermato un funzionario dell'Eliseo prima del viaggio.

Macron in Vietnam, prima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico - Emmanuel Macron ha avviato il suo tour nel Sud-est asiatico con una visita a Hanoi, dove ha partecipato a eventi culturali al Tempio della Letteratura insieme a To Lam, segretario del Partito comunista vietnamita.

