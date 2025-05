Macron al tempio buddista in Indonesia annuncia partnership culturale

Durante la visita al tempio di Borobudur in Indonesia, il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto hanno annunciato una nuova partnership culturale tra Francia e Indonesia, rafforzando i legami tra i due paesi attraverso iniziative condivise nel settore culturale. Questa collaborazione promuove lo scambio e la conoscenza delle rispettive patrimonian culturalmente ricche.

Roma, 29 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto, in visita al meraviglioso tempio di Borobudur, isola di Giava centrale, il più grande tempio buddista del mondo, hanno annunciato una nuova partnership culturale tra i due paesi: "Oggi, qui davanti a questo tempio, compiamo un passo importante lanciando una nuova partnership culturale tra Indonesia e Francia", ha annunciato Macron. "Condividiamo lo stesso spirito, gli stessi valori umanitari, la tolleranza, il rispetto del patrimonio culturale, il rispetto di tutte le religioni e fedi, razze e gruppi etnici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron al tempio buddista in Indonesia annuncia partnership culturale

Cerca Video su questo argomento: tempio macron Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Macron in Indonesia: accordi su armi e difesa con presidente Subianto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Macron al tempio buddista in Indonesia annuncia partnership culturale - Roma, 29 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto, in visita al meraviglioso tempio di Borobudur, isola di Giava centrale, il più grande t ... 🔗Lo riporta askanews.it

Macron in Indonesia: accordi con presidente Subianto su difesa e commercio dopo la tappa in Vietnam - Dopo la prima tappa in Vietnam, il presidente francese ha continuato il suo viaggio asiatico in Indonesia. Grandi cordialità nei colloqui con Subianto definito un grande amico. L'Indonesia è un client ... 🔗Come scrive msn.com

Il tempio di Borobudur: simbolo architettonico del Buddismo - Il tempio di Borobudur, o talvolta “Barabudur”, è un tempio buddista situato vicino a Muntilan, sull’isola di Giava, in Indonesia. Costruito durante il dominio della dinastia Sailendra (c. 650-1025 ... 🔗Secondo eroicafenice.com