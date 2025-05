macerata campania il comune costretto ad annullare la gara dopo l esposto all anac

Il Comune di Macerata Campania ha annunciato l’annullamento della gara pubblica dopo un esposto presentato all’ANAC, che ha richiesto l’annullamento in autotutela degli atti. Questa decisione, dettata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, evidenzia l'importanza di rispettare le procedure corrette e aggiornate nelle gare d'appalto pubbliche.

In seguito alla nostra segnalazione l'ANAC, attraverso la Delibera n.193, ha intimato alla stazione appaltante di annullare in autotutela gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Macerata Campania e utilizzare, in sede di riedizione della gara, le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera a luglio 2024. Un precedente che a nostro avviso deve essere di monito a tutte le Amministrazioni Comunali che si accingono ad avviare una procedura di gara, in special modo quelle con alta densità di manodopera come l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento degli rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata quella dei servizi di raccolta rifiuti.