Macallan e Bentley allargano gli orizzonti del whisky

Scopri come Macallan e Bentley uniscono le loro eccellenze britanniche per creare The Macallan Horizon, un esclusivo Single Malt disponibile in appena 700 bottiglie. Un’esperienza di lusso unica, pensata per i Very Important Client che desiderano esplorare nuovi orizzonti nel mondo del whisky.

Dall’incontro tra due blasonate realtĂ british, nasce The Macallan Horizon, un Single Malt racchiuso in sole 700 bottiglie, destinate a Very Important Client. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Macallan e Bentley allargano gli orizzonti del whisky

The Macallan e Bentley hanno fatto un whisky racchiuso in una bottiglia orizzontale da 50.000 euro - The Macallan e Bentley hanno unito le loro eccellenze in un'edizione limitata, creando un whisky racchiuso in una bottiglia orizzontale dal valore di 50. 🔗continua a leggere

The Macallan e Bentley hanno fatto un whisky racchiuso in una bottiglia orizzontale da 50.000 euro - L’orizzonte è una linea ideale, irraggiungibile, che ci attira verso l'ignoto. È lì, dove si incontrano cielo e terra, sogno e materia, che nasce The Macallan Horizon, la creazione in edizione limitat ... 🔗Lo riporta gqitalia.it