Ma se non parli come faccio a capirti? Meg de La biblioteca di Daphne è incinta

Grande notizia per gli amanti dei libri e del BookTok! Meg de La biblioteca di Daphne, icona del fantasy italiano, ha annunciato la sua gravidanza. Questo nuovo capitolo della sua vita non solo la rende ancora più umana e vicina ai suoi follower, ma riflette anche il trend crescente di influencer che condividono le loro esperienze personali. Chi sa, magari nascerà un piccolo lettore appassionato! Non perdere l’occasione di seguirla in questa avventura.

Gli appassionati del BookTok saranno felicissimi di sapere che una delle loro beniamine, Meg de La biblioteca di Daphne, ha da poco annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Meg, all’anagrafe Megi Bulla, è una booktoker ventisettenne appassionata del genere fantasy e attualmente l’influencer italiana più famosa del web nella categoria “BookTok”, una sottocomunità di TikTok dove gli utenti condividono recensioni o opinioni su libri, si danno consigli di lettura e creano contenuti a tema libri; Meg, con le sue live, conta oltre 56 mila followers sull’account Instagram La biblioteca di Daphne, più di 400 mila su TikTok. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ma se non parli come faccio a capirti?” Meg de La biblioteca di Daphne è incinta

Leggi anche “Ma se non parli come faccio a capirti?” Meg de La biblioteca di Daphne è incinta - Scopri la lieta notizia: Meg de La biblioteca di Daphne, amata influencer e appassionata di fantasy, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio.

Cosa riportano altre fonti

"Ma se non parli come faccio a capirti?" Meg de La biblioteca di Daphne è incinta

Secondo gravidanzaonline.it: La bootoker con oltre 400 mila followers su TikTok ha annunciato la prima gravidanza con un video e un carousel di foto davvero dolcissimi.