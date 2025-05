Ma prontezza del frontman Dan Reynolds trasforma l' imprevisto in uno dei momenti più sinceri del live

L'immediatezza e la carica emotiva di Dan Reynolds trasformano ogni imprevisto in un momento autentico di performance, creando un concerto indimenticabile. Milano ha vissuto una serata esplosiva con gli Imagine Dragons all’Ippodromo La Maura, inaugurando il “Loom Tour” davanti a 65mila fan.

M ilano ha accolto gli Imagine Dragons con un entusiasmo travolgente martedì 27 maggio all’Ippodromo La Maura di San Siro, per la tappa inaugurale italiana del “Loom Tour”. Davanti a 65mila spettatori, la band capitanata da Dan Reynolds ha infiammato la platea con uno show potente e viscerale. Il pubblico, composto da giovani fan ma anche da tante famiglie, ha cantato a squarciagola ogni hit, da Thunder a Whatever It Takes, abbracciando con calore l’energia contagiosa del gruppo di Las Vegas. Reynolds, vestito di nero dalla testa ai piedi, ha invitato tutti a lasciarsi alle spalle i pensieri quotidiani: «Questa sera siamo qui per celebrare la vita», ha detto, accogliendo il boato della folla. 🔗 Leggi su Iodonna.it