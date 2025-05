M3GAN 2 0 | svelato il design dell' inquietante secchiello per i popcorn

Scopri il nuovo e inquietante secchiello per i popcorn di M3GAN 2.0, svelato da Alamo Drafthouse in vista dell’atteso arrivo nelle sale cinematografiche. Con un design ispirato a elementi disturbanti e futuristici, questo gadget si posiziona tra i più inquietanti degli ultimi anni, catturando l’immaginazione dei fan del film.

Alamo Drafthouse ha svelato il design del secchiello per i popcorn creato in vista dell'arrivo nelle sale cinematografiche di M3GAN 2.0. Il secchiello per i popcorn ideato per M3GAN 2.0 si inserisce senza troppe difficoltà nella lista dei gadget più inquietanti degli ultimi anni. Le immagini condivise online svelano infatti il design ispirato all'androide al centro della trama del sequel che è stato ideato in esclusiva per la catena Alamo Drafthouse. Un oggetto da collezione Grace Svoboda ha disegnato il popcorn bucket ideato per M3GAN 2.0 che ritrae la testa dell'androide al centro degli eventi del film e del sequel in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it