Lvmh Maria Grazia Chiuri lascia direzione creativa di Dior

Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior dopo nove anni di successi, ringraziando il suo team e Bernard Arnault, leader di LVMH. Questa decisione segna un nuovo capitolo per il celebre marchio di moda di Avenue Montaigne.

(Adnkronos) – Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior dopo nove anni. Ad annunciarlo è la stilista romana in un post condiviso sui social, nel quale spende delle parole di ringraziamento per il suo team e per il patron del gruppo Lvmh, Bernard Arnault, proprietario del marchio di Avenue Montaigne. "Dopo nove anni

