Luxury Hotel Villa Treville a Positano scatta il sequestro per violazioni in materia ambientale edilizia paesaggistica e urbanistica

Scopri i dettagli dell'operazione di sequestro del luxury hotel Villa Treville a Positano, eseguita per violazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche. Leggi come le normative hanno portato a questa misura preventiva e quali implicazioni potrebbe avere sul prestigioso hotel.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il R.O.AN. G. di F. ed il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale C.C. di Napoli hanno eseguito un’Ordinanza di sequestro preventivo del Tribunale di Salerno relativa a violazioni in materia ambientale, edilizia, paesaggistica e urbanistica presso il Luxury Hotel “Villa “Treville” in Positano (SA).  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Luxury Hotel “Villa Treville” a Positano, scatta il sequestro per violazioni in materia ambientale, edilizia, paesaggistica e urbanistica

