Lutto a Chieti | addio a Emilia Falasca anima del ristorante Nino alla Trinità

Chieti ricorda con affetto Emilia Falasca, amata ristoratrice e anima del ristorante Nino alla Trinità, scomparsa all’età di 83 anni. Un grave lutto per la comunità teatina, che perde una figura amata e stimata, simbolo di passione e tradizione nel settore della ristorazione locale.

Chieti perde una delle sue figure più amate: si è spenta all’età di 83 anni Emilia Falasca, storica ristoratrice e vedova Giampietro, per decenni anima del ristorante Nino alla Trinità. A darne il triste annuncio sono i figli Raffaella con Nicolantonio, Carlo con Silvia, la sorella Dora, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lutto a Chieti: addio a Emilia Falasca, anima del ristorante "Nino" alla Trinità

