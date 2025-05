Lusinghe alla vicina fino alla violenza sessuale In prigione a 64 anni

Un uomo di 64 anni di Verdello è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla vicina di casa, dopo averla ingannata con lusinghe e complimenti per mesi. Questa vicenda scuote la comunità di Bergamo, evidenziando come comportamenti ambigui possano sfociare in reati gravissimi.

VERDELLO (Bergamo) Per mesi l’ha coperta di lusinghe e complimenti, poi è scattata la violenza. È in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, il sessantaduenne di Verdello arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti della giovane vicina di casa. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bergamo è stata eseguita lunedì dai carabinieri di Verdello nei confronti del pensionato ritenuto responsabile di reiterati comportamenti molesti, culminati in una violenza sessuale. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia della vittima e hanno permesso di ricostruire una condotta persecutoria protratta per mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lusinghe alla vicina fino alla violenza sessuale. In prigione a 64 anni

Altre fonti ne stanno dando notizia

