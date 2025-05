Luogo del cuore per tanti cittadini

Sant’Angelo Magno, uno dei simboli storici e artistici di Ascoli, sta per essere sottoposto a un importante restauro che garantirà la sua tutela e valorizzazione. Questo intervento rappresenta un momento fondamentale per preservare un luogo del cuore che affonda le sue radici nell’identità della comunità ascolana.

"Sant'Angelo Magno è una delle chiese di maggior pregio storico e artistico di Ascoli. L'avvio del restauro rappresenta un momento cruciale, non solo per assicurare la sicurezza strutturale dell'edificio, ma anche per restituire alla comunità un luogo di grande rilevanza artistica e profondo valore identitario". Così commenta il Fai di Ascoli, con la capo delegazione Erika Filipponi, all'annuncio dato dall'Arengo: "Un luogo a cui siamo particolarmente legati. Sia la chiesa, nel 2018, che il chiostro, nel 2025, sono stati protagonisti del censimento nazionale I Luoghi del Cuore, l'iniziativa del Fai che invita i cittadini a segnalare e sostenere i luoghi da non dimenticare e da proteggere.

San Bartolo, un tesoro da salvare: "Insieme per un luogo del cuore" - San Bartolo è un prezioso tesoro da salvare, un luogo del cuore che merita di essere valorizzato. Oggi alle 17, vi aspettiamo nella Pinacoteca Nazionale per un incontro dal titolo “San Bartolo medievale, tra Arte e Musica”. 🔗continua a leggere

