L' Università di Bari ha scelto il suo nuovo rettore | è Roberto Bellotti

L'Università di Bari ha annunciato Roberto Bellotti come il suo nuovo rettore, dopo l'esito provvisorio delle elezioni per il sessennio 2025-2031. Direttore del dipartimento di Fisica, Bellotti si è distinto come l'unico candidato rimasto, assicurando una continuità di leadership per l'ateneo.

Roberto Bellotti è il nuovo rettore dell'Università di Bari. E' l'esito provvisorio del secondo turno delle elezioni per designare il vertice dell'ateneo cittadino nel sessennio 2025-2031. L'attuale direttore del dipartimento di Fisica era l'unico candidato rimasto dopo i ritiri, nei giorni.

