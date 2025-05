L’Unict presente a Osaka per il primo forum bilaterale dei rettori italiani e giapponesi

L'Università di Catania è presente a Osaka per il primo forum bilaterale tra rettori italiani e giapponesi, un evento strategico promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per rafforzare la collaborazione accademica tra Italia e Giappone. Il rettore Francesco Priolo ha rappresentato l'Ateneo in questa importante occasione di confronto e cooperazione internazionale.

