Lumen tutti a giocare Il Festone apre l’estate

Vivi l’estate in città con Lumen Tutti a Giocare, il festone che apre ufficialmente la stagione estiva nel cuore del Quartiere 2. Dal pomeriggio di oggi, dalle 18, il grande evento dedicato al gioco e alla creatività trasforma via del Guarlone in un mondo di eventi, realtà e divertimento per tutta la famiglia.

Lo spazio Lumen torna ad accendersi per la Giornata mondiale del Gioco. Questo pomeriggio, dalle 18, le porte di via del Guarlone si aprono per il Festone 2025, un evento lungo quattro giorni che dà il via alla stagione estiva di questo spazio creativo del Quartiere 2. E quale modo migliore per un inizio di stagione se non mettere al centro l’attività ludica, mostrando ognuno le proprie abilità a Mahjong, Cornhole, Mata Chola, Shogi, Tangram, ma perché no, anche a Forza4 a Dungeon & Dragons e Lego? Un evento, quello del ‘The power of play - Il potere del gioco’ a cui si potrà partecipare dalle 18 alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lumen, tutti a giocare. Il Festone apre l’estate

