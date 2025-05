L' ultimo saluto alla donna uccisa dalla ruspa il Comune di Cervia parteciperà al funerale

Il comune di Cervia parteciperà al funerale di Elisa Spadavecchia, la donna di 66 anni tragicamente uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella. Venerdì alle 14.30 si terranno i funerali nella chiesa di San Marco a Creazzo, un momento di commozione e gratitudine per la sua figura e il suo valore nella comunità.

Venerdì alle 14.30 si terranno i funerali di Elisa Spadavecchia, l'ex insegnante 66enne che è stata travolta e uccisa da una ruspa che stava lavorando sulla spiaggia di Pinarella. Le esequie si svolgeranno nella chiesa vicentina di San Marco a Creazzo, dove tutta la comunità si ritroverà per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - L'ultimo saluto alla donna uccisa dalla ruspa, il Comune di Cervia parteciperà al funerale

Uccisa da una ruspa in spiaggia: tragedia a Pinarella di Cervia - Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Travolta e uccisa da una ruspa, venerdì l'ultimo saluto alla prof Spadavecchia; Ragazza morta sul catamarano, a Malcontenta i funerali della 17enne Anna Chiti; Venerdì i funerali di Vasilica, la donna uccisa a Legnano con nove coltellate; CREAZZO | TRAVOLTA IN SPIAGGIA DALLA RUSPA, IL DOLORE DELLA COMUNITA’, VENERDI’ L’UlTIMO SALUTO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Donna uccisa a Legnano, la vicina di casa: “Mio padre l’ha trovata con un coltello nella schiena” - A scoprire il corpo di Vasilica Ponticu, 35enne trovata morta in casa a Legnano (Milano), è stato un vicino di casa ... 🔗Scrive fanpage.it

Donna viene uccisa dalla sua ex compagna (poi suicida), Vannacci choc: "Questo non è matriarcato?" - La provocazione del leghista sui social: "Perché nessuno promuove l'espressione femminilità tossica?" ... 🔗Come scrive today.it

Addio a Teresa Stabile, uccisa dall’ex marito: il dolore silenzioso di un’intera città - Funerali a porte chiuse nella chiesa di piazza Italia. Commozione e applausi per l’ultimo saluto a una donna che voleva solo essere libera. Lacrime, silenzi e abbracci hanno segnato il ... 🔗Secondo laprovinciadivarese.it

L'ultimo saluto ad Immacolata Villani, la donna uccisa dal marito a Terzigno