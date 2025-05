L’ultimo saluto ad Andrea Coccia Folla commossa ai funerali del medico

La città si è stretta con affetto attorno ai familiari di Andrea Coccia, il giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale. I funerali, vissuti con grande commozione, hanno rappresentato un momento di solidarietà e addio toccante per questa perdita così improvvisa.

È una città incredula, quella che ha dato l’ultimo saluto ieri ad Andrea Coccia, il giovane morto in un terribile incidente stradale lunedì sera, a bordo di una moto, tornando a casa a Belfiore. Un dolore e una tragedia che hanno attraversato anche la cerimonia funebre celebrata una volta che il magistrato ha riconsegnato la salma ai familiari. Tutto chiaro, infatti, nella dinamica dell’incidente. Andrea ha perso il controllo della moto, probabilmente a causa dell’attraversamento di qualche animale, ed è stato sbalzato a terra. La notizia si è diffusa subito e la città ha iniziato a piangere un altro dei suoi figli, morto sulle strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo saluto ad Andrea Coccia. Folla commossa ai funerali del medico

15 Maggio 2010: l’ultimo saluto a Dida in un San Siro festante - Il 15 maggio 2010, San Siro si vestì a festa per l'ultimo saluto a Dida, portiere leggendario del Milan. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ultimo saluto ad Andrea Coccia. Folla commossa ai funerali del medico; Cordoglio dalla Regione per la scomparsa di Andrea Coccia: Esempio di eccellenza e impegno, grave lutto per tutta la comunità regionale; Tumore al pancreas, Andrea Vigato muore a 49 anni: Este in lutto per il suo barista simbolo; A Milano i funerali di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu - LaPresse. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Milano i funerali di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu - Oggi l’ultimo saluto a Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’Informazione Mediaset, morta il 25 maggio scorso. I funerali alle 11 a San Fedele a Milano, in una chies ... 🔗Scrive msn.com

L’ultimo saluto ad Andrea, il 12enne morto strozzato dal cavo del tablet: “I tuoi grandi occhi ci parlavano” - "Un amico come te è per sempre - il saluto dei ... dei capi scout. "Andrea cercava di fare stare bene tutti. Se non ci riusciva piangeva senza arrendersi mai. Era il primo ad arrivare e l'ultimo ... 🔗Come scrive roma.repubblica.it

L’ultimo affettuoso saluto ad Andrea Muzzini - È una giornata di sole quella che ha raccolto una numerosa folla a rendere omaggio ad Andrea Muzzini, 44 anni, deceduto il 13 maggio scorso dopo una lunga ... 🔗Segnala redacon.it

Folla di giovani per l'ultimo saluto ad Andrea