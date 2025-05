L’ultima promessa mantenuta | Dare tutto e salvare la Spal

L'ultima promessa di Mirco Antenucci alla Spal era di dare tutto per salvare la squadra e la città, un impegno che si è concretizzato nel miracolo dei playout contro il Milan Futuro. Dopo la sconfitta dell’andata, i 10mila tifosi allo stadio sono stati la carta vincente nel ritorno, contribuendo a ribaltare il risultato e mantenere la promessa di salvezza.

La promessa, l'ultima, Mirco Antenucci l'aveva fatta alla Spal, ai tifosi e alla città intera, alla vigilia dei playout con il Milan Futuro. All'andata i rossoneri aveva vinto 1-0, con i biancazzurri non pervenuti. Al ritorno i 10mila del Mazza hanno spinto Molina e Antenucci a ribaltare il tutto. "Guardiamo in faccia la realtà – il commento davanti ai giornalisti –, ora abbiamo due finali importantissime. Il mio pensiero oggi è tutto per la salvezza della Spal. Solo dopo ci sarà spazio per riflettere sul mio percorso. Sono contento di tutto quello che ho fatto. Ho sempre dato tutto per le squadre in cui ho giocato, ma con Ferrara si è creato un legame speciale.