L’ultima di Musk contro OpenAI | far saltare l’accordo con Uae

Elon Musk torna a far parlare di sé con l’ultima mossa contro OpenAI, mettendo a rischio l’accordo con gli Emirati Arabi Uniti. Una storia di alleanze e rotture tra giganti della tecnologia, che spettacolarizza le tensioni tra Musk, OpenAI e le strategie del mondo finanziario e politico.

C’eravamo tanto amati. Potrebbe essere il riassunto della storia tra Elon Musk e Sam Altman, un tempo amici e giovani imprenditori in rampa di lancio. Ma anche tra Musk e Donald Trump, con il tycoon sudafricano che era considerato il braccio destro del presidente fino a poco tempo fa. Invece Musk abbandona la nave del governo, lasciando il Doge. Prima però avrebbe provato in tutti i modi a opporsi a un accordo tra Altman e l’emiratina G42 – insieme ad altre aziende più piccole degli Emirati Arabi Uniti – con cui OpenAI parteciperà alla costruzione di un mega data center ad Abu Dhabi, con una capacità da 1 gigawatt, in quello che sarebbe il più grande progetto della startup al di fuori degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’ultima di Musk contro OpenAI: far saltare l’accordo con Uae

Elon Musk lascia il Doge con un'ultima frecciata a Trump - Elon Musk lascia il Dogecoin con un'ultima frecciata a Trump, appena prima di ufficializzare la fine del suo incarico al Dipartimento per l'Efficienza Governativa. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Intelligenza artificiale, Microsoft tradisce OpenAI e sposa anche xAi, Meta e Mistral; Elon Musk resterà ceo di Tesla per i prossimi 5 anni; Musk sbarca su Microsoft (anche se gli ha fatto causa); Usa: Musk avrebbe tentato di ostacolare l'accordo di OpenAI per un data center negli Emirati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Musk non molla, la causa contro OpenAI va avanti - Elon Musk non molla e intende procedere con la sua azione legale contro OpenAI, nonostante la startup abbia ceduto alle pressioni e annunciato che la sua no profit manterrà il controllo delle sue ... 🔗Scrive ansa.it

Elon Musk tenta di bloccare l'accordo di Sam Altman sull'IA ad Abu Dhabi - Elon Musk ha cercato di bloccare il maxi-accordo di Sam Altman per l'intelligenza artificiale ad Abu Dhabi, annunciato durante il viaggio in Medio Oriente di Donald Trump. Secondo quanto riporta il Wa ... 🔗Segnala laregione.ch

Musk abbandona a sorpresa causa contro OpenAI e Altman - Elon Musk abbandona la causa contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, che aveva accusato di aver violato la missione della startup dando priorità ai profitti. La decisione a ... 🔗Lo riporta ansa.it