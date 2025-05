Luk3 da Amici all’EP Diciotto | Maria De Filippi mi ha insegnato quanto la musica sia qualcosa di istintivo Sanremo lo sogniamo tutti Alessia? Il futuro non mi spaventa – Intervista Video

Scopri "Diciotto", il primo EP di luk3, il giovane cantautore campano salito alla ribalta di Amici 24, che con 6 brani tra cui l'inedito "Canzoncine" esplora le emozioni dell'adolescenza e il suo percorso artistico. Un viaggio musicale autentico e sincero che dimostra come la musica possa essere un'istintiva espressione di sé. Disponibile dal 30 maggio in formato fisico e digitale.

Dal 30 maggio sarà disponibile in fisico e in digitale “Diciotto” (DMBTRIGGGER, distribuzione ADAWARNER), il primo EP di LUK3, giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24. 6 brani, tra cui l’inedito “Canzoncine”, racconto della lotta interiore adolescenziale, dove l’artista si rivela con delicatezza e profondità. Raccoglie i brani più rappresentativi del percorso di Luk3 ad Amici 24, come “Valentine” e “Parigi in motorino”, che hanno già riscosso grande successo tra il pubblico, oltre al nuovo singolo che si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate “Bianca-Prada”, diventato già virale su TikTok. 🔗 Leggi su Superguidatv.it