Luis Henrique l’Inter ha deciso chi gli farà spazio | la decisione sulla fascia destra

L'Inter ha deciso chi lascerà spazio a Luis Henrique sulla fascia destra, completando il suo secondo acquisto dell'estate in vista del Mondiale per club. Dopo Sucic, il brasiliano si unisce ai nerazzurri con un contratto quinquennale, aggiungendo nuove opzioni offensive alla rosa.

Luis Henrique Inter, ecco chi farà posto al brasiliano sulla fascia destra dei nerazzurri. L’ Inter ha completato il suo secondo acquisto dell’estate. Dopo Sucic, è stato prenotato anche Luis Henrique in vista del Mondiale per club, come riporta anche il Corriere della Sera. Il brasiliano firma un quinquennale, l’ Olympique Marsiglia incassa 23 milioni più 2 di bonus. La decisione è legata all’esito dell’incontro di martedì prossimo tra il club e Inzaghi, che vuole ottenere ulteriori garanzie di un mercato competitivo dopo gli acquisti di Sucic e Luis Henrique Il giocatore prenderà il posto di Darmian, che ha 35 anni e il contratto in scadenza nel 2026, alternandosi con Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique, l’Inter ha deciso chi gli farà spazio: la decisione sulla fascia destra

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Luis Henrique Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Luis Henrique, il nuovo acquisto nerazzurro che sarà a Monaco a tifare l'Inter in Champions; Luis Henrique all'Inter, accordo vicinissimo con il Marsiglia: le cifre e cosa manca per la chiusura; Luis Henrique, chi è il nuovo acquisto dell'Inter: età, altezza, carriera, la cura De Zerbi, i figli, vita pri; Luis Henrique-Inter, fatta: giocherà il Mondiale per Club. Al Marsiglia 23 milioni più bonus. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luis Henrique, chi è il nuovo acquisto dell'Inter: età, altezza, carriera, la cura De Zerbi, i figli, vita privata - Tra il campo e il mercato. L'Inter sta preparando la finale di Champions League contro il Psg ma, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sta lavorando per rafforzare la squadra in ... 🔗Lo riporta msn.com

Chi è Luis Henrique, il nuovo acquisto nerazzurro che sarà a Monaco a tifare l’Inter in Champions - Classe 2001, Luis Henrique è un esterno destro brasiliano la cui duttilità gli permette di giocare in mediana sia a 5 che a 4 ... 🔗Da fanpage.it

Inter, accordo fatto per Luis Henrique: la firma dopo la finale di Monaco - È fatta per Luis Henrique, mancano solo le firme. Inter e Marsiglia sembrano aver trovato la soluzione che ha portato al raggiungimento dell'accordo sulla parola per il trasferimento in nerazzurro di ... 🔗Come scrive sportpaper.it