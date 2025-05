Luis Henrique Juventus si arrende! Solo Inter nei suoi desideri – CdS

Luis Henrique, talento brasiliano e nuovo acquisto dell'Inter, ha scelto di rimanere fedele ai nerazzurri, respingendo l'interesse della Juventus. Dopo il corteggiamento last minute dei bianconeri, l'Inter si conferma come la meta preferita per il giovane calciatore nel mercato estivo.

Luis Henrique rappresenta il secondo colpo, del mercato estivo dell’Inter, dopo quello di Petar Sucic. Il calciatore brasiliano ha rifiutato il corteggiamento della Juventus, con i nerazzurri sempre in cima ai suoi desideri. IL RETROSCENA – Per Luis Henrique la Juventus ha tentato un affondo last minute al fine di sottrarre il brasiliano all’Inter. Il tentativo, compiuto dalla squadra bianconera negli ultimi giorni di maggio, si è però scontrato con la volontà ferma del calciatore del Marsiglia di vedere Milano come unica destinazione (italiana e non solo) per il suo futuro. Un’intenzione che si è ben sposata con il graduale avvicinamento delle posizioni dei transalpini a quelle dei nerazzurri, fino ad arrivare a una soluzione auspicata dal Club meneghino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique, Juventus si arrende! Solo Inter nei suoi desideri – CdS

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Chi è Luis Henrique? L'ala del Marsiglia in arrivo all'Inter dopo accordo verbale.; Mercato Juve la società ci proverà fino all’ultimo per quell’obiettivo! Sarebbe pronta a giocarsi quella carta per orchestrare il maxi scambio Lo scenario. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter, colpo Luis Henrique: beffata la Juventus nel primo affare di mercato - L'Inter ufficializza l'acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia, anticipando la Juventus nel primo affare di mercato estivo. 🔗Riporta milanosportiva.com

Pagina 1 | Luis Henrique, beffa Juve: l'Inter batte il primo colpo di mercato - L' Inter è pronta a piazzare il primo colpo del calciomercato estivo: è in arrivo dal Marsiglia Luis Henrique. Dopo una lunga trattativa, nella quale la Juventus ha provato a inserirsi, i nerazzurri a ... 🔗Si legge su tuttosport.com

Luis Henrique Juventus, l’annuncio del presidente del Marsiglia sul futuro dell’obiettivo di mercato: tifosi spiazzati, Inter superata? Novità - Luis Henrique Juventus, l’annuncio del presidente del Marsiglia: tutte le dichiarazioni e cosa può accadere Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria ha parlato a Footmercato per analizza ... 🔗Riporta juventusnews24.com

CR7 lascia il campo solo! #cr7 #cristianoronaldo #qatar2022 #juventus #juve