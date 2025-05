Luis Henrique Inter manca solo l’ufficialità! Ecco quando potrebbe arrivare

L'Inter potrebbe ufficializzare presto l'arrivo di Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia, con l'annuncio che potrebbe arrivare subito dopo la finale di Champions League. Scopri tutte le ultime novità sul primo colpo di mercato dei nerazzurri.

. Tutte le novità sul primo colpo di mercato. Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Luis Henrique, primo colpo del calciomercato Inter, in arrivo dall ‘Olympique Marsiglia. I DETTAGLI « Manca l’ufficialità che arriverà dopo la finale di Champions League, quando il giocatore sbarcherà a Milano per le visite mediche e la firma su un contratto di cinque anni, fino al 2030. Ma l’affare tra Inter e Marsiglia è stato sostanzialmente definito: il brasiliano arriva a titolo definitivo, al club francese 23 milioni di euro più altri due eventuali di bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, manca solo l’ufficialità! Ecco quando potrebbe arrivare

