Luis Henrique che colpo! Le cifre e la durata dell’operazione – TS

Luis Henrique si sta affermando come il primo grande acquisto dell’estate dell’Inter, dimostrando cifre e una lunga durata dell’operazione che sottolineano la sua volontà di vestire nerazzurro, rifiutando offerte da mezza Europa. Pronto a inserirsi nel 3-5-2 di Inzaghi, il brasiliano rappresenta un rinforzo decisivo per il progetto nerazzurro, come riportato da Tuttosport. Dopo il colpo Sucic, l’Inter conferma il suo dinamismo

Decisiva la volontà del giocatore: rifiutate offerte da mezza Europa. Il brasiliano è pronto per il 3-5-2 di Inzaghi. Luis Henrique è il primo colpo dell’estate dell’Inter come scritto da Tuttosport. OPERAZIONE – Dopo Petar Sucic, l ’Inter piazza il secondo colpo di mercato: arriva Luis Henrique dall’ Olympique Marsiglia. La trattativa si è chiusa ieri mattina, con un accordo da 25 milioni (22 di parte fissa più 3 di bonus). Il brasiliano classe 2001 firmerà un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni a stagione, destinati a salire. Tutto è nato due settimane fa al Foro Italico, dove il ds Piero Ausilio ha accelerato per il giocatore proprio durante gli Internazionali di tennis. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Henrique, che colpo! Le cifre e la durata dell’operazione – TS

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, ecco il colpo Luis Henrique. Sarà convocato per il Mondiale per Club: le cifre dell’operazione; Luis Henrique-Inter, chiusura molto vicina: le cifre | CM.IT; Inter, ecco Luis Henrique: le cifre dell’accordo con l’OM; Luis Henrique Inter, Marotta batte il primo colpo! Le cifre. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, ecco il colpo Luis Henrique. Sarà convocato per il Mondiale per Club: le cifre dell’operazione - Ormai ci siamo. L ’Inter e l’ Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Luis Henrique alla corte dei nerazzurri. In queste ore le due società stanno limando gli ulti ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Calciomercato Inter News/ È fatta per Luis Henrique: le cifre - Calciomercato Inter News/ Un attaccante fisico e rapido in arrivo: affare da 20 milioni! 🔗Riporta ilsussidiario.net

Luis Henrique all’Inter, è fatta! Cifre, dettagli e nuove gerarchie - Luis Henrique all'Inter - Appuntamento con la storia per l'Inter di Simone Inzaghi, attesa dalla finale di Champions ... 🔗Riporta fantamaster.it