Luis Enrique in conferenza stampa dopo Inzaghi | data e ora

Luis Enrique ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter, in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ecco le sue prime dichiarazioni e le strategie per motivare i parigini in vista di questa storica sfida europea.

La vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter sarĂ scandita da momenti ufficiali e fondamentali per l’approccio mentale alla gara. Venerdì 30 maggio, a poco piĂą di 24 ore dal calcio d’inizio della sfida in programma sabato 31 maggio alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, toccherĂ anche al tecnico del PSG, Luis Enrique, presentarsi in conferenza stampa. GLI AVVERSASRI – L’appuntamento con i media per Luis Enrique è fissato per le ore 20:15 presso la Munich Football Arena, sede ufficiale dell’evento UEFA. Il tecnico del PSG sarĂ affiancato da un giocatore della formazione parigina per rispondere alle domande dei giornalisti accreditati, nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique in conferenza stampa dopo Inzaghi: data e ora

Cerca Video su questo argomento: Luis Enrique Conferenza Stampa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Luis Enrique: Inter squadra forte da tanti anni; PSG, Luis Enrique: Tutti a disposizione tranne uno. Il blocco basso dell'Inter? Sappiamo come evitare...; Luis Enrique: “Calendario Inter può influire su finale Champions. Non posso dire se…”; PSG, Luis Enrique: Non siamo distratti dall'Inter. Out Kimpembe con il Reims. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luis Enrique: «Finale con l’Inter? Spero non sia come la semifinale con il Barcellona; mi hanno colpito per questo aspetto» - Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, in conferenza stampa in vista degli ultimi due impegni stagionali: le finali di Coppa di Francia e Champions Nel corso del media day per il PSG, il tecnico ... 🔗Da informazione.it

Luis Enrique: “Calendario Inter può influire su finale Champions. Non posso dire se…” - Alla vigilia della finale tra Psg-Reims, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile parlare della finale di Champions ... 🔗Scrive fcinter1908.it

Luis Enrique: «Il Psg pensa prima alla finale di domani! Dopo l’Inter» - L'allenatore del Psg Luis Enrique, alla vigilia della finale di Coppa di Francia contro il Reims, ha richiesto la massima attenzione ai suoi in conferenza - Leggi su Inter-News ... 🔗Scrive inter-news.it