Luis Enrique e la rivoluzione "felice" col PSG | la finale di Champions League è la consacrazione della sua grandezza

Luis Enrique sta rivoluzionando il PSG con una filosofia di gioco "felice" e innovativa, portandolo in finale di Champions League. La sua capacità di guidare una squadra senza alcune delle stelle più grandi del mondo rappresenta una vera e propria consacrazione della sua grandezza nel calcio europeo.

Vedere Luis Enrique finalista di Champions League, alla guida di un Paris Saint-Germain senza Messi, Neymar e infine Mbappè, è già una vittoria.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain - Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League. 🔗continua a leggere

