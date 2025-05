Luino | maxi-rissa in stazione ventenne accoltellato alla gamba e alla testa

Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito a Luino, dopo una rissa avvenuta presso la stazione, che gli ha provocato ferite alla testa e alla gamba. L'episodio si è verificato mercoledì 28 maggio, portando il ragazzo in ospedale in condizioni preoccupanti, mentre sono in corso le indagini sulla vicenda.

Luino, 29 maggio 2025 – Accoltellato alla gamba e alla testa dopo una rissa. Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in ospedale a Luino, dove è giunto in condizioni piuttosto gravi. Il ragazzo sarebbe uno dei protagonisti del parapiglia scoppiato nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio, nella zona della stazione. Le informazioni sull’accaduto sono ancora piuttosto frammentarie, tanto che al momento non si sa se la zuffa sia scoppiata nei locali della stazione internazionale, su una delle passerelle lungo i binari o, ancora, su uno dei treni in arrivo in serata nello scalo della cittadina del Verbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino: maxi-rissa in stazione, ventenne accoltellato alla gamba e alla testa

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luino: maxi-rissa in stazione, ventenne accoltellato alla gamba e alla testa - A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani. Il fuggi fuggi generale dopo la zuffa ha portato a un’interruzione nel servizio ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Luino, centinaia di giovani pronti alla maxi rissa: arrivano carabinieri e vigili - ha evitato che gruppi di ragazzi facessero a botte l’altro pomeriggio a Luino, nel parcheggio di viale Dante e nella zona della stazione. Decine di giovanissimi, per la gran parte minorenni ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Luino, appuntamenti via chat: sventata all'ultimo la maxi rissa tra 200 minorenni - E il ritrovo sarebbe diventato il pretesto forse per una rissa: sabato pomeriggio alle quattro, parcheggio del McDonald's di Luino ... nuovamente nella zona della stazione internazionale: altre ... 🔗milano.corriere.it scrive