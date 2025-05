L’Ufficio delle Dogane di Torino con un nuovo sistema monitora in tempo reale il deposito di prodotti energetici Eni di Volpiano

L'Ufficio delle Dogane di Torino ha introdotto il nuovo sistema INFOIL per il monitoraggio in tempo reale del deposito di prodotti energetici Eni a Volpiano, garantendo maggiore efficienza e trasparenza nelle operazioni. Questa innovazione, firmata dal dirigente dell’ufficio, rientra nel nuovo percorso di digitalizzazione avviato dall’Agenzia delle Dogane per migliorare la gestione e la sicurezza dei depositi energetici.

Firmata dal dirigente dell'Ufficio delle Dogane di Torino l'autorizzazione che introduce il sistema INFOIL per il monitoraggio in tempo reale del deposito di prodotti energetici Eni di Volpiano. L'autorizzazione si inquadra nel percorso avviato dall'Agenzia per la digitalizzazione e.

