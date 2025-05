Luciano Floridi | l' Intelligenza Artificiale è una partita aperta per l' Europa

Luciano Floridi sottolinea che l'intelligenza artificiale rappresenta una sfida aperta per l'Europa, invitando a un impegno condiviso nell'innovazione etica e tecnologica. Durante la conferenza di Fastweb+Vodafone, il fondatore del Centro di etica digitale evidenzia l'importanza di un ruolo europeo all'avanguardia in questo settore strategico.

La partita dell' intelligenza artificiale "è ancora aperta". È questo il messaggio del filosofo Luciano Floridi, fondatore e direttore del Centro di etica digitale dell'Università di Yale, alla conferenza di Fastweb+Vodafone 'Intelligenza artificiale, ingegno italiano'. Floridi ha ricordato che "oggi l' Emilia Romagna sta insegnando a Connecticut come monitorare il territorio " con l'Ia. "Abbiamo una partita davanti che possiamo vincere alla Sinner", ha detto Floridi indicando quali potrebbero essere le alternative sul mercato "un prodotto americano, che costa tanto e chissà dove finiscono i dati", un prodotto cinese che "non e' compliant e chissà dove finiscono i dati" e "un prodotto Made in Europe, stessa qualità, open source e compliant". 🔗 Leggi su Quotidiano.net