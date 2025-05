Luce per Gaza | nuovo presidio in piazza la notte del 1 giugno

Il 1 giugno, in Piazza del Popolo a Latina, si terrà un nuovo presidio per Gaza, continuando la mobilitazione iniziata con la manifestazione nazionale del 24 maggio. Un'occasione per esprimere solidarietà e ricordare le vittime della crisi a Gaza, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di vicinanza e speranza.

Dopo la manifestazione nazionale dello scorso 24 maggio, arrivata anche a Latina con decine di teli bianchi distesi sulle strade del centro a simboleggiare i morti di Gaza, un secondo appuntamento è in programma per domenica 1 giugno, alle 22, in Piazza del Popolo. Nella serata che precede il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Luce per Gaza: nuovo presidio in piazza la notte del 1 giugno

