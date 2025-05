Lucca sale in passerella Tre giorni alla moda

Lucca si trasforma nel cuore della moda con il prestigioso Lucca Fashion Weekend, un evento imperdibile che, in tre giorni, unisce arte, cultura e grandi firme in un mix glamour. Da domani a domenica, la città si accende di stile e innovazione, coinvolgendo anche i talentuosi giovani artisti del Liceo Passag.

Ci siamo. Si apre per Lucca il fine settimana più glamour dell'anno con la città che si veste di stile tra arte, cultura e grandi firme. In tre parole è Lucca Fashion Weekend che da domani a domenica accenderà i riflettori sulla moda e quindi sull'artigianato di qualità coinvolgendo anche i giovani, in particolari i giovani artisti del Liceo Passaglia. La manifestazione è organizzata dal Comune di Lucca e ideata dall'assessore al commercio Paola Granucci, con la direzione artistica di Beatrice Taccini. Intreccia arte ecultura, il lusso delle grandi firme con il fascino dell'identità locale, tra eventi gratuiti, incontri e performance dal vivo.

