L’ottimismo di Facchetti | Sfavoriti? Anche col City

"L'Inter è alla finale numero sette di Champions? Un mio professore del liceo diceva che il 7 è il numero del poeta. Beh, se vince la poesia, tra Inter e Psg non c'è storia.". Sorride, Gianfelice Facchetti, scrittore, attore, figlio del terzino della Grande Inter, in vista del match del 31 maggio contro il Psg. Gianfelice, le finali di Champions dell'Inter per lei sono un affare di famiglia. Suo padre Giacinto ne ha giocate quattro (1964, 1965, 1967 e 1972): due vinte, due perse. Cosa raccontava di quelle sfide? "La prima, contro il Real Madrid di Puskás, è stata la più leggendaria. L'Inter fece crollare una squadra che fino a quel momento aveva vinto tutto.