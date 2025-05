Lotteria di Natale tanti premi non ritirati | c' è anche un viaggio a Genova Il Comune li dona alla Fondazione don Pippo

Scopri i premi non ritirati della Lotteria di Natale, tra cui un entusiasmante viaggio a Genova, donati alla Fondazione Don Pippo dal Comune. Un'occasione speciale per sostenere cause benefiche e vincere premi esclusivi, anche se non sono stati ancora reclamati!

La Fondazione Don Pippo, nella persona del suo presidente, Piergiuseppe Bertaccini, ha ricevuto nei giorni scorsi dall’Assessore con delega ai grandi eventi, Andrea Cintorino, i premi non ritirati della lotteria di Natale, Caccia al Biglietto d’Oro, che ha coinvolto oltre cento negozi del centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lotteria di Natale, tanti premi non ritirati: c'è anche un viaggio a Genova. Il Comune li dona alla Fondazione don Pippo

