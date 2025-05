Lotta alle discriminazioni ’PerLeDonne’ in campo

PerLeDonne odv si impegna nella lotta alle discriminazioni di genere attraverso una stretta collaborazione con scuole e biblioteche del territorio, promuovendo laboratori educativi e iniziative di sensibilizzazione. La recente apertura del punto territoriale a Castel San Pietro, presso la Casa del Volontariato, rafforza il suo impegno concreto nel promuovere uguaglianza e diritti per tutte le donne.

Una collaborazione sempre più fitta con le scuole, e all’archivio i laboratori educativi nelle biblioteche del territorio. E’ intenso il lavoro dell’associazione PerLeDonne odv, che ha un suo punto territoriale a Castel San Pietro proprio nella Casa del Volontariato di viale Oriani che vivrà il 5 giugno la sua inaugurazione ufficiale a contorno di una grande festa per far conoscere alla città le associazioni del territorio. Tantissimi i giovani che hanno beneficiato del lavoro congiunto tra scuola, istituzioni e associazionismo, prendendo parte al progetto " AltriDialoghi ", "un percorso di educazione alla differenza di genere attuato attraverso il dialogoascolto e la lettura di testi selezionati", spiega Katiuscia Brini, che, assieme a Carla Govoni, ha condotto i due recenti incontri di Mordano e Sesto Imolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lotta alle discriminazioni, ’PerLeDonne’ in campo

